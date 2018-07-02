Бывший нападающий «Рейнджерс» Давид Деарне стал игроком «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Давидом Деарне, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 31-летний центральный форвард выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 28 (6+22) очков в 71 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-22». Большую часть сезона Деарне провёл в четвёртом звене «полицейских».

Помимо «синерубашечников» за карьеру в НХЛ Деарне выступал в составе «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он набрал 282 (87+195) очка в 524 матчах при показателе полезности «+13».