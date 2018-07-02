Durex и КХЛ организуют кампанию по противодействию распространению ВИЧ

Континентальная хоккейная лига заключила соглашение о сотрудничестве с компанией-производителем презервативов Durex, сообщается на официальном сайте лиги.

В сезоне-2018/19 стороны организуют большой социальный проект с целью повышения осведомлённости населения в вопросах сексуального здоровья и противодействия распространению ВИЧ и СПИДа в России.

«Хоккей – традиционно любимый в России вид спорта со славной историей, которым мы все гордимся. Поэтому мы верим, что сотрудничество с КХЛ и запуск нашей социальной программы позволит вывести осведомлённость населения в вопросах сексуального здоровья на принципиально новый уровень. Это имеет большое значение для нас как для социально ответственной компании, нам важно регулярно делиться знаниями, ведь наша главная задача – помогать людям заботиться о своём здоровье и делать их счастливее», – сказал генеральный директор компании в России Игорь Радакович.

«Важно, что сотрудничество с Durex имеет большое социальное значение и не ограничивается коммерческой составляющей. В следующем сезоне вместе с новым партнёром мы постараемся обратить внимание хоккейных болельщиков на важность ответственного отношения к своему здоровью. Уверен, совместные проекты Durex и КХЛ внесут позитивный вклад в вопрос повышения социальной ответственности населения», – сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.