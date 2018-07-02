Источник: Боченски прилетел в Астану и приступил к тренировочному процессу

Как стало известно сайту Шайба.kz, сегодня, 2 июля, Брэндон Боченски прилетел в Астану и приступает к тренировочному процессу. Хоккеист решил возобновить игровую карьеру и планирует сыграть в следующем сезоне КХЛ.

36-летний Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Кроме того Брэндон сыграл 15 матчей в составе сборной Казахстана и записал в актив 12 (5+7) очков.

Ранее сообщалось, что хоккеист будет играть в предстоящем сезоне КХЛ, если сумеет набрать необходимую форму. В ином случае будет рассматриваться вариант включения Брэндона Боченски в тренерский штаб Андрея Скабелки.