Экс-форвард системы «Флориды» Кертис Валк стал игроком «Барыса»

«Барыс» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Кертисом Валком, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за фарм-клуб «Флориды Пантерз», «Спрингфилд Тандербёрдс». В 73 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги он записал на свой счёт 62 (20+42) результативных балла.



Кертис провёл также одну игру в составе «Флориды» в НХЛ, не отметившись баллами. Это был первый и единственный матч в карьере Валка на элитном уровне. Ранее, помимо АХЛ, он выступал за клубы ECHL и WHL.

Сегодня, 2 июля, стало известно о соглашении между «Барысом» и ещё одним канадским нападающим Патрисом Кормье.