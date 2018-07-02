«Ак Барс» сообщил об уходе Дмитрия Обухова, проведшего за клуб более 700 игр

Нападающий Дмитрий Обухов покидает хоккейный клуб «Ак Барс» в связи с завершением срока действия контракта, информирует официальный сайт казанского клуба.

«Мы благодарим Дмитрия за время, проведённое в нашем клубе, вклад в высокие спортивные результаты, а также желаем удачи и успеха в новых начинаниях», — сообщается в официальном сообщении «Ак Барса».

В минувшем сезоне 34-летний форвард сделал 3 результативные передачи в 19 матчах регулярного сезона. В общей сложности в составе «Ак Барса» хоккеист провёл 703 матча, в которых набрал 232 (100+132) очка. В 2006 году он выиграл чемпионат России, а в 2009-м, 2010-м и 2018-м – Кубок Гагарина.