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ИИХФ изменила правила по голам в сдвинутые ворота и использованию гаджетов

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ИИХФ изменила правила по голам в сдвинутые ворота и использованию гаджетов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

ИИХФ выпустила книгу правил, которая будет действовать в течение ближайших четырёх лет, начиная с сезона-2018/19. Основные изменения таковы:

— Вратарская площадь в соревнованиях под эгидой ИИХФ будет изменена в соответствии с правилами НХЛ;
— Тренерский штаб и персонал команды сможет использовать планшеты на скамейке;
— Смягчено правило по голам, забитым в сдвинутые ворота. Гол будет засчитан, если колышки ворот хотя бы частично находятся в углублениях, когда шайба пересекает линию ворот;
— Помеха вратарю добавлена в список критериев на взятие видеопросмотра после заброшенной шайбы;
— Вратари будут наказываться штрафом за прижатие шайбы в случаях, когда у них есть возможность продолжить игру;
— Запоздалые силовые приёмы после того, как игрок расстался с шайбой и находится в уязвимой позиции, будут наказываться малым или большим штрафом;
— Силовой приём на игроке до того, как он принял шайбу, будет наказываться штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой;
— Пересмотрены определения для классификации травм.

Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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