Джеймс Нил заключил пятилетний контракт с «Калгари» на $ 28,75 млн

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил подписал пятилетний контракт с «Калгари Флэймз», сообщает Sportsnet. Ранее сообщалось, что 1 июля стороны вели переговоры до самой поздней ночи.



В минувшем сезоне 30-летний нападающий забросил 25 шайб и сделал 19 результативных передач в 71 матче регулярного сезона при показателе полезности «-11» и 24 штрафных минутах. В 20 играх плей-офф канадский форвард набрал 11 (6+5) очков при полезности «0» и 12 минутах штрафа.

«Калгари» по итогам прошлого сезона занял 11-е место в Западной конференции. «Вегас» в свой дебютный сезон вышел в финал Кубка Стэнли и уступил «Вашингтону».