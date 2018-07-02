«Нэшвилл» подписал однолетний контракт с Риналдо

«Нэшвилл Предаторз» подписали однолетний контракт с возможностью продления с 28-летним Заком Риналдо, сообщает официальный сайт НХЛ. Год назад левый нападающий заключил аналогичный контракт с «Аризоной Койотс», и это соглашение стороны продлевать не стали. Риналдо провёл в составе «Аризоны» 53 матча и набрал 7 очков (5 голов и 2 передачи).



Зак дебютировал в НХЛ в 2011 году. За это время он сыграл 328 матчей, в котрых набрал 34 очка (14 + 20). Перед «Аризоной» он на протяжении двух сезонов принадлежал «Бостон Брюинз», однако весь сезон-2016/17 провёл в составе их фарм-клуба в АХЛ, «Провиденс Брюинз».