Защитник сборной Франции Овитю перешёл в ХК «Сочи»

Состав ХК «Сочи» пополнил 28-летний французский защитник Йоанн Овитю, ранее выступавший в НХЛ за «Эдмонтон». Контракт с игроком рассчитан на два года. Он стал первым легионером из Франции в ХК «Сочи» и четвертым французом в истории КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Овитю начинал свою карьеру на родине, выступая в юниорском (U18) и молодёжном (U22) чемпионатах страны, затем дебютировал на взрослом уровне французского первенства. В 2008 году он перебрался в Финляндию, где отыграл 6 сезонов в системе «Юп Ювяскюля» и 2 года за ХИФК.



В 2016 году французский защитник перешёл в «Нью-Джерси Девилз». Летом 2017-го Овитю перебрался в «Эдмонтон Ойлерз». В составе «нефтяников» француз набрал 9 (3+6) очков в 33-х встречах и заработал показатель полезности «плюс 4». Также Йоанн провёл 58 матчей за сборную Франции на чемпионатах мира.