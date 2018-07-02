Суд в США удовлетворил ходатайство Вячеслава Войнова о снятии обвинений

Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство защитника Вячеслава Войнова о снятии с него обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает журналист Кёртис Цупке.



В начале сезона-2014/15 двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» Войнов был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён. После выхода из тюрьмы Вячеслав покинул США, не дожидаясь принудительной депортации, и провёл три сезона в составе СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году, а также выиграл олимпийское золото в составе сборной России.



Войнов рассчитывает вернуться в НХЛ. После снятия обвинений единственным препятствием остаётся бессрочная дисквалификация в НХЛ.

Семь кругов Войнова. НХЛ: казнить нельзя помиловать Войнов уже в США. Но вернуться в НХЛ будет очень сложно.