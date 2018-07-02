Журналист из Чикаго: всем клубам НХЛ стоит держаться подальше от Войнова

Журналист американского издания Chicago Sun-Times Марк Лазерус прокомментировал решение суда Лос-Анджелеса снять с защитника Вячеслава Войнова обвинения в домашнем насилии.



«Слава Войнов — свободный, талантливый, праворукий защитник для топ-4, но «Блэкхоукс» должны, чёрт возьми, держаться от него подальше. Все должны», — написал Лазерус в своём «твиттере».

Напомним, Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство защитника Вячеслава Войнова о снятии с него обвинения в домашнем насилии. Двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», который был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён, рассчитывает вернуться в НХЛ.

Суд в США удовлетворил ходатайство Вячеслава Войнова о снятии обвинений