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Джонсон: не хотел задеть «Коламбус», говоря про культуру побед в «Питтсбурге»

Джонсон: не хотел задеть «Коламбус», говоря про культуру побед в «Питтсбурге»
Хоккей / НХЛ

Бывший защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон ответил на критику в свой адрес со стороны главного тренера команды — Джона Тортореллы. Критика была вызвана высказыванием Джонсона, который после переход в «Питтсбург Пингвинз» сказал, что хотел оказаться в команде с культурой побед.

«Я вовсе не хотел как-либо задеть „Коламбус“. Я просто имел в виду, что „Питтсбург“ за последние три года дважды завоевывал Кубок Стэнли, поэтому сейчас там есть культура побед. Никакого оскорбления „Блю Джекетс“ я и в мыслях не держал.

Впервые приехав в „Коламбус“ в 2012 году, я хотел помочь создать, построить там культуру побед. Я наслаждался проведённым там временем. Там я встретил жену, завёл семью, познакомился с друзьями. Считаю, у „Коламбуса“ тоже есть культура побед. Я только имел в виду, что рад теперь быть частью такой культуры „Питтсбурга“, вот и всё», — приводит слова Джонсона The Athletic.

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