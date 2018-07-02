«Флорида» подписала лучшего снайпера АХЛ среди защитников

«Флорида Пантерз» подписали двухлетние контракты с нападающим Полом Томпсоном и защитником Джейкобом Макдональдом, сообщает официальный сайт НХЛ. Оба соглашения предусматривают опцию продления.



29-летний Томпсон в прошлом сезоне играл за «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Вегас Голден Найтс») в АХЛ, набрав 38 очков в 76 матчах. Перед этим он выступал как раз за «Флориду», проведя в её составе 21 матч в сезоне-2016/17, но набрав всего 3 очка и не забив ни одного гола.



25-летний Макдональд стал лучшим среди всех защитников АХЛ по количеству голов (20) и очков (55), достигнув этих показателей за 75 матчей. 35 голевых передач — лучший результат в его команде «Бингэмтон Девилз» и третий в лиге.