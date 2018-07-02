Гиббонз подписал однолетний односторонний контракт с «Анахаймом»

30-летний крайний нападающий Брайан Гиббонз подписал однолетний контракт с «Анахайм Дакс». За предстоящий сезон американский хоккеист заработает $ 1 млн. Об этом сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуайе.



Гиббонз впервые заключил односторонний контракт. Таким образом, «Анахайм» не сможет отправить его в АХЛ, не выставив предварительно на драфт отказов.



Предыдущий сезон Брайан полностью отыграл в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз», а до того, выступая за «Питтсбург» и «Коламбус», неизменно проводил часть сезона в АХЛ.