Торнтон был готов подписать контракт за меньшую сумму в случае перехода Тавареса

Американский журналист Кевин Курц, пишущий про «Сан-Хосе Шаркс» более семи лет, сообщает, что Джо Торнтон был готов подписать контракт за гораздо меньшие деньги, если бы клубу удалось заполучить Джона Тавареса. В итоге Торнтон заключил однолетнее соглашение на $ 5 млн.



Напомним, что экс-капитан «Нью-Йорк Айлендерс» решил продолжить карьеру в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», с которым заключил семилетнее соглашение. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн. Среди других претендентов на Тавареса был и «Сан-Хосе».

Джон Таварес подписал контракт с «Торонто» на семь лет