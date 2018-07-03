Овечкин пригласил болельщиков сфотографироваться с Кубком Стэнли 7 июля

32-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в завершившемся сезоне впервые в карьере завоевавший Кубок Стэнли, пригласил болельщиков на фотосессию с Кубком.



«Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи!», — написал Овечкин в своём «Инстаграме».



Фотосессия пройдёт на Воробьёвых горах в фан-зоне болельщиков чемпионата мира по футболу. Состоится это мероприятие в субботу, 7 июля, с 13:00 до 16:00. В тот же день в 21:00 в Сочи начнётся четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией.