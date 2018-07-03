Гертл подписал новый контракт с «Сан-Хосе» на 4 года

24-летний центральный нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл переподписал контракт, продлив соглашение на 4 года. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.



«Томас совершил большой шаг вперёд в предыдущем сезоне — как на льду, так и вне его. Мы считаем, что он только приближается к своему пику. Он способен стать доминирующей силой в Лиге и в прошлом сезоне в плей-офф доказал, что в любой игре может с успехом использовать комбинацию своих хоккейных навыков и физической силы. Он может играть и в центре, и на фланге, и это добавляет нашей команде гибкости. Кроме того, он один из лидеров в раздевалке», — сказал главный тренер «Сан-Хосе» Дуглас Уилсон.



В прошлом сезоне Гертл набрал в 79 матчах 46 очков (22 гола и 24 передачи). В десяти матчах плей-офф на его счету 6 голов и 3 голевые передачи.

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