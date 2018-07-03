«Анахайм» подписал Родина, Шенна, Роуни, Стрита и Коро

«Анахайм Дакс» в своём «твиттере» объявили о подписании сразу нескольких игроков. Это шведский крайний нападающий Антон Родин, канадский защитник Люк Шенн, его соотечественник, нападающий Картер Роуни, ещё один канадец, центральный нападающий Бен Стрит и канадский голкипер Джаред Коро.



Контракты с 27-летним Родиным, 28-летним Шенном и 31-летним Стритом заключены на один сезон. 26-летний Коро подписан на один сезон с возможностью продления. 29-летний Роуни получил контракт на три года, до завершения сезона 2020/21.