Дэйли: Войнов пока дисквалифицирован, но он может просить о восстановлении

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ситуацию со статусом защитника Вячеслава Войнова, с которого недавно сняли обвинения в домашнем насилии.



«На данный момент статус Вячеслава Войнова в лиге не изменился. Но теперь он может подать ходатайство о своём восстановлении», — заявил Дэйли в интервью АР.

«Любое решение о восстановлении Вячеслава находится в руках НХЛ. До решения лиги было бы преждевременно что-либо комментировать», — значится в заявлении «Лос-Анджелес Кингз».



Напомним, что действие контракта Войнова с «Лос-Анджелесом» было прекращёно в 2015 году.