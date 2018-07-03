Дэйли: Войнов пока дисквалифицирован, но он может просить о восстановлении

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ситуацию со статусом защитника Вячеслава Войнова, с которого недавно сняли обвинения в домашнем насилии.
«На данный момент статус Вячеслава Войнова в лиге не изменился. Но теперь он может подать ходатайство о своём восстановлении», — заявил Дэйли в интервью АР.
«Любое решение о восстановлении Вячеслава находится в руках НХЛ. До решения лиги было бы преждевременно что-либо комментировать», — значится в заявлении «Лос-Анджелес Кингз».
Напомним, что действие контракта Войнова с «Лос-Анджелесом» было прекращёно в 2015 году.
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