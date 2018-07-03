Н. Коваленко в лагере развития «Колорадо» поучаствовал в тренировке для пожарных

Российский нападающий Николай Коваленко в лагере развития «Колорадо Эвеланш» принял участие в тренировке для пожарных.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

«Эвеланш» выбрали Коваленко, являющегося сыном главы профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко, на драфте 2018 года под общим 171-м номером.

В сезоне-2017/18 он дебютировал за ярославский «Локомотив», сыграв 2 матча в регулярном сезоне КХЛ и 4 матча в плей-офф. Большую часть минувшего сезона 18-летний форвард провёл в МХЛ, выступая за МХК «Локо». В 33 матчах «регулярки» на его счету 31 (10+21) очко, а в 13 матчах плей-офф он добавил ещё 13 (1+12) баллов. Контракт Коваленко с «Локомотивом» действует ещё один сезон.