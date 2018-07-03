Экс-форвард клубов КХЛ продолжит карьеру в системе «Рейнджерс»

Нападающий Бобби Батлер стал игроком команды АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» – фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный сайт американского клуба. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне Батлер забросил 24 шайбы и сделал 21 результативную передачу в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ, выступая за «Милуоки Адмиралз». В составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх 2018 года. На турнире в Пхёнчхане форвард сыграл пять матчей.

Нападающий известен своей игрой в КХЛ. В сезоне-2016/17 30-летний американский хоккеист выступал за «Медвешчак» и «Торпедо», набрав 21 (7+14) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл два матча и не набрал очков.