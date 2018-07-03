Ковальчук: не совсем понятно, почему Знарка убрали из сборной после победы на ОИ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Олегом Знарком в СКА и национальной команде.

«Решение по составу на Кубок мира принималось сразу после чемпионата мира, на который я не попал. Перед самим Кубком мира были какие-то варианты, что есть шанс поехать. Но слава богу, что все ребята оказались здоровы. Обидно было, когда меня не взяли на чемпионат мира в Москве, но там была своя история, которую сейчас не хочется ворошить. Что касается Кубка мира, то это было уже вытекающее последствие, которое прогнозировалось.

Мои слова Знарку «Вы — тренер чемпион!» после его ухода из сборной и СКА? Это те эмоции, которые я ему хотел передать.Я ему это говорил лично, да и просто хотелось его поддержать. Потому что я считаю, что это не совсем понятно, когда человека, выигравшего Олимпиаду, убирают из сборной. Но опять же, это решать тем людям, которые принимают такие решения. Однако я своё мнение высказал. Мне со Знарком было очень комфортно работать. Много писали, ходили разные слухи, разговоры, что у нас какие-то конфликты. Ничего подобного не было. У нас отличные отношения как вне льда, так и во время тренировок. Я благодарен Знарку за всё, что было. У них с Харийсом хороший тандем. Отмечу и других тренеров — Федосова, Давыдова. Многие ребята при них раскрылись.

Знарок всегда был с ребятами, никогда не выносил никаких фамилий на общественные разговоры, в прессу. Всегда поддерживал нас. В раздевалке всегда мог сказать всё в лицо каждому человеку. Всё, что он думает, — хорошее или плохое. Но за это мы его уважали», — сказал Ковальчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Ковальчуком