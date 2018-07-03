Житник: решение Тавареса уйти в «Торонто» — это двойной удар по Ламорелло

Олимпийский чемпион Алексей Житник считает решение бывшего капитана «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса перейти в «Торонто Мэйпл Лифс» большим ударом для нового генерального менеджера «островитян» Лу Ламорелло.

«Живу в Нью-Йорке в районе, в котором много болельщиков «Айлендерс». Насколько я знаю, они в шоке — клуб потерял своего капитана Джона Тавареса. Он был задрафтован «Нью-Йорком» под первым номером, провёл в клубе восемь лет, приблизился к статусу звезды. И вдруг не принял отличное предложение «островитян» на восемь лет и 91 миллион долларов, выбрав менее роскошный контракт с «Торонто — на семь лет и 77 миллионов. Читал в Интернете, что болельщики в Нью-Йорке уже жгут его свитера.

В НХЛ многое строится вокруг звёзд, «Айлендерс» был уверен, что Таварес останется — и уже анонсировал свои планы половину матчей провести на новой арене в Бруклине и ещё половину на Лонг-Айленде в стареньком «Нассау Колизеум». Именно в этом историческом для «островитян» районе через три года появится суперсовременная арена — и Таварес вместе с новым тренером Барри Тротцем должен был вернуть Лонг-Айленду хоккейный статус. Но тут вся комбинация Ламорелло и его сына, работающего помощником, развалилась…

Полтора десятка лет клубом управлял генеральный менеджер Гарт Сноу, который, к сожалению, так и не смог построить команду. Можно сказать, на руины несколько месяцев назад пришёл знаменитый Лу Ламорелло, в своё время блиставший в «Нью-Джерси Дэвилз», а последние годы работавший в «Торонто». На мой взгляд, Ламорелло был обязан сохранить Тавареса, но не получилось — и это первый удар. Кстати, не только по нынешнему генменеджеру, но и по предыдущему.

Но самое обидное для «островитян», думаю, что капитана клуба увёл именно «Торонто. Ходили слухи, что в канадском клубе Ламорелло тесно в одной будке с другими тяжеловесами — президентом Бренданом Шэнахэном и главным тренером Майком Бэбкоком. В итоге именно ветеран стал жертвой этой тесноты, отправившись в «Айлендерс». И там Ламорелло те же люди нанесли и второй удар», — цитирует Житника Russia-Hockey.