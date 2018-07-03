«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с защитником Слэйтером Куккуком

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём официальном сайте объявила о заключении нового контракта с защитником Слэйтером Куккуком. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон с зарплатой в $ 865 тыс.

Канадский защитник играет в составе «молний» с 2014 года, в минувшем сезоне он набрал 8 (4+4) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4». Всего в лиге на его счету 86 игр, в которых он забросил 4 шайбы и сделал 10 результативных передач при полезности «-2».

«Лайтнинг» выбрали Куккука на драфте-2012 в первом раунде под общим 10-м номером. В составе юниорской сборной Канады принимал участие в чемпионате мира 2011 года.