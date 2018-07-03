Ковальчук: Овечкин добился желаемого, несмотря на отдельных «болельщиков»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года и сравнил этот успех с победой Александра Овечкина в Кубке Стэнли-2018.

«Футбол? Было круто, атмосфера сумасшедшая! Ребята-футболисты подарили праздник всей стране. Вчера возвращался обратно в отель – вся Москва гуляла, гудела. Круто, что ребята доставляют такие эмоции болельщикам. Неважно, играешь ты в хоккей или в футбол – всё это делается для болельщиков.

Мы всегда на связи с ребятами. Поздравили Ови с завоеванием Кубка Стэнли. Я знаю, что 7-8-го числа кубок будет в Москве, так что будет ещё один праздник для людей.

За кого я больше радовался? Это совершенно разные вещи. Там человек шёл к этому всю свою жизнь и добился желаемого, несмотря на всех скептиков и отдельных «болельщиков». Так что за Овечкина, наверное, радость больше, но в случае с победой России стоит говорить о национальном событии. Даже если ты никогда в жизни не смотрел футбол, как многие ребята, которых я знаю, то в данном случае все всё равно были у экранов и на стадионе. Поэтому это два разных повода для радости, но оба мне очень приятны», — сказал Ковальчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Ковальчуком