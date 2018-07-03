Новичок «Сочи» Овитю не может дождаться знакомства с российским хоккеем

Новичок «Сочи» Йоанн Овитю в своём аккаунте в «Твиттере» прокомментировал заключение контракта с российским клубом.

«Не могу дождаться момента, когда начну узнавать российский хоккей», — написал Овитю в своём микроблоге.

Последние несколько сезонов французский защитник провёл в НХЛ. В 2016 году он перешёл в «Нью-Джерси Девилз», а летом 2017-го перебрался в «Эдмонтон Ойлерз». В составе «нефтяников» в минувшем сезоне француз набрал 9 (3+6) очков в 33 встречах и заработал показатель полезности «+4». Также Йоанн провёл 58 матчей за сборную Франции на чемпионатах мира.

Йоанн стал первым легионером из Франции в ХК «Сочи» и четвёртым французом в истории КХЛ.