Бенн: Ничушкин — занятный молодой игрок, надеюсь, он созрел как человек

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал возвращение в клуб российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Здорово вернуть его. Он занятный молодой игрок. Очевидно, что мы видели его раньше, когда ему было 18 лет. Надеюсь, что за эти годы он созрел как человек. И поднял уровень своей игры», — цитирует Бенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

23-летний Ничушкин выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013-2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в минувшем сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.