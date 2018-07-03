«Твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый Егору Яковлеву

Официальный «твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый защитнику Егору Яковлеву, который в это межсезонье перебрался в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Три классных года в Петербурге для Егора Яковлева. Среди них лучший сезон в карьере КХЛ — золото чемпионата России и Кубок Гагарина. Будучи игроком СКА, Егор завоевал и главное золото в сборной, став олимпийским чемпионом. Спасибо за игру, Як-44! И удачи в «Нью-Джерси», — написано в «твиттере» СКА.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Яковлев последние три года провёл в СКА, а в феврале 2018 года стал победителем Олимпийских игр. В сезоне-2017/18 Егор провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф он сыграл в семи встречах, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+5».