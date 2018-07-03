СКА объявил о переходе первого номера драфта НХЛ-2012 Наиля Якупова

Хоккейный клуб СКА подписал соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт клуба. Контракт с форвардом будет действовать до окончания сезона-2019/20.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Якупов провёл 58 матчей за «Колорадо Эвеланш», набрав 16 (9+7) очков. В плей-офф хоккеист не получал места в составе. 26 июня стало известно, что генеральный менеджер «лавин» не будет предлагать хоккеисту новый контракт.

Якупов — первый номер драфта-2012, в НХЛ он отыграл 350 матчей за «Эдмонтон Ойлерз» «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо» и набрал 136 (62+74) очков.

В составе сборной России становился серебряным и бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.