Комаров: большая честь быть «кленовым листом Торонто», никогда этого не забуду

Финский нападающий Леонид Комаров, заключивший четырёхлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», попрощался с «Торонто Мейпл Лифс», за который выступал с 2014 года.
«Хочу выразить огромную благодарность всем в Торонто — моим партнёрам, руководству и сотрудникам и, конечно, болельщикам — за такое большое количество сезонов в „Лифс“. Это огромная честь быть „кленовым листом Торонто“. Я никогда этого не забуду. Также я рад присоединиться к „Нью-Йорк Айлендерс“ и с нетерпением жду всего, что ожидает меня впереди», — написал Комаров на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Комарова в сети «Инстаграм».
Лео Комаров заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 12 млн