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Матте будет ассистентом Бозона в сборной Франции

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Матте будет ассистентом Бозона в сборной Франции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Рене Матте станет ассистентом главного тренера сборной Франции, Филиппа Бозона, сообщает
Swiss Hockey News. Ранее Матте также работал ассистентом спортивного директора и был экспертом на швейцарском телевидении.

Бозон завершил игровую карьеру в 2006 году. За время своих выступлений он успел четырежды принять участие в Олимпийских играх в составе сборной Франции. С 2008-го Филипп начал работу в качестве тренера. Главным тренером национальной сборной своей страны он был назначен 6 мая 2018 года, сменив Дэйва Хендерсона, который занимал эту должность на протяжении 14 лет.

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