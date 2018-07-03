Рижское «Динамо» заключило контракты с Алишаускасом, Липсбергсом и Саулиетисом

Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с тремя игроками — литовским защитником Нерюсом Алишаускасом и латвийскими нападающими Робертсом Липсбергсом и Каспарсом Саулиетисом, сообщает Sportacentrs.



Алишаускас в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» в 51 матче в рамках КХЛ. Также он выступал за сборную Литвы.



Липсбергс провёл 40 матчей за рижскую команду, забив два гола и отдав три голевые передачи. Саулиетис провёл предыдущий сезон в словацком клубе «Нове Замки», где 8 раз отличился в регулярном чемпионате и ещё дважды — в плей-офф. С 2014 по 2017 год Каспарс уже выступал за рижское «Динамо».

Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии