«Оттава Сенаторз» предлагал Карлссону контракт на 8 лет с зарплатой $ 10 млн

Стала известна сумма контракта, который «Оттава Сенаторз» предложила защитнику Эрику Карлссону. Как сообщает репортёр NBC Sports Кэтрин Тэппен, речь шла о восьмилетнем соглашении с зарплатой в размере $ 10 млн за сезон. Затем «Оттава» разрешила другим клубам вести переговоры с Карлссоном. У Эрика остался один год контракта с «Оттавой Сенаторз».



Напомним, после окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».

«Оттава» предложила контракт Карлссону, ранее клуб искал варианты его обмена