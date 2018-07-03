Пропустивший целый сезон Фаббри получил разрешение тренироваться

22-летний нападающий «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри, пропустивший весь прошлый сезон из-за разрыва связок колена, получил разрешение врачей на участие в тренировках. Последний раз форвард выходил на лёд 4 февраля 2017 года в матче с «Питтсбургом».



«У него всё хорошо. Он интенсивно работает, чтобы вернуть форму, и для этого потребуется время. У него был отличный потенциал, который он реализовывал, но затем получил две травмы, которые, конечно, повлияли на развитие и прогресс. Фаббри вернётся, и мы будем надеяться на лучшее», — сказал генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг в интервью TSN.



В 123 матчах за «Сент-Луис» на счету Фаббри 29 заброшенных шайб.

Фаббри получил травму в матче с «Питтсбургом»