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Рирден: сейчас очень рад, что 2 года назад меня не назначили тренером «Калгари»

Рирден: сейчас очень рад, что 2 года назад меня не назначили тренером «Калгари»
Хоккей / НХЛ

Тотт Рирден, два года назад претендовавший на роль главного тренера «Калгари Флэймз», вспомнил ту ситуацию. Тогда он до последнего рассматривался в качестве одного из основных кандидатов, но в итоге выбор был сделан в пользу Глена Гулутзана.

«Оглядываясь назад, сейчас я, определённо, очень-очень рад, что тогда с моим назначением не сложилось. В результате я стал главным тренером „Вашингтона“, так что всё замечательно», — приводит слова Рирдена журналист AP Стивен Уайно.

Рирден ранее на протяжении четырёх лет работал в тренерском штабе «Вашингтона», а до этого был помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз» и тренировал фарм-клуб этой команды в АХЛ. В «Кэпиталз» Рирден отвечал за защитников и игру в большинстве.

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