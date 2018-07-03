Якупов: эмоции от перехода позитивные, хочу приносить команде пользу

Нападающий Наиль Якупов, подписавший контракт с хоккейным клубом СКА на один сезон, прокомментировал своё решение.



«Какие эмоции от перехода? Позитивные. Рад, что подписал контракт с петербургским клубом. Думаю, на данном этапе это для меня самый подходящий вариант, очень рад, что он у меня есть, что перехожу в Петербург. Правда, в Петербурге бывал нечасто, но город запомнил как очень красивый. И организация в СКА отличная, так что испытываю только положительные эмоции.



Представляю ли, где буду жить, как осваиваться? Если честно, пока не очень. Бывал там нечасто и максимум на пару дней, так что сразу сориентироваться вряд ли смогу. Но приеду и всё увижу, думаю, и ребята тоже помогут.



Ожидания от сезона? В первую очередь – приехать, влиться в коллектив и дальше двигаться с хорошим настроем, готовиться к предстоящему сезону. Мысли только позитивные, хочется помогать команде выигрывать. Главное, команда, в первую очередь буду думать о ней. Хочется приносить пользу, идти вперёд и достигать поставленных целей. Что касается готовности, в физическом плане никаких проблем нет, я готовился. Будем дальше работать, теперь уже все вместе», — сказал Якупов в интервью официальному сайту СКА.

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