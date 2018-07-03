Тим Хантер назначен главным тренером сборной Канады на МЧМ-2019

57-летний канадец Тим Хантер назначен главным тренером молодёжной сборной Канады. Хантер будет возглавлять команду на молодёжном чемпионате мира 2019 года, сообщает TSN.



Тим начал тренерскую карьеру больше 20 лет назад, став перед сезоном-1997/98 ассистентом тренера в «Вашингтоне». Проведя в столичном клубе пять сезонов, он перешёл в «Сан-Хосе», где отработал в той же должности ещё пять лет. Также он работал ассистентом в «Торонто», был главным тренером юниорской сборной Канады (до 18 лет), а также ассистентом Доминика Дюшарма в молодёжной сборной (до 20 лет).