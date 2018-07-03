«Нью-Йорк Айлендерс» обменял Макадама в «Торонто Мэйпл Лифс» на Мартина

«Нью-Йорк Айлендерс» совершил обмен с «Торонто Мэйпл Лифс», отдав голкипера Имона Макадама и получив нападающего Мэтта Мартина, сообщает официальный сайт НХЛ.



29-летний Мартин большую часть карьеры провёл как раз в «Айлендерс». Он был задрафтован в 2008 году в пятом раунде под общим 148-м номером. Мэтт выступал за команду до конца сезона-2015/16, после чего, став неограниченно свободным агентом, подписал контракт с «Торонто» на 4 года и $ 10 млн. За два сезона в «Торонто» Мартин набрал 21 очко в 132 матчах (8 голов и 13 передач).

С Имоном Макадамом «Нью-Йорк Айлендерс» заключил трёхлетний контракт новичка в марте 2016- го. Тогда ему был 21 год.

«Айлендерс» подписали контракт новичка с 21-летним вратарём