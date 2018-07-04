Защитник Де Хаан подписал четырёхлетний контракт с «Каролиной»

Защитник Келвин Де Хаан подписал контракт на четыре года с «Каролиной Харрикейнз» — об этом сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Сумма ежегодной зарплаты Де Хаана составит $ 4,55 млн.

27-летний защитник на протяжении пяти последних сезонов выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», в прошлом сезоне набрал 12 (1+11) очков в 33 матчах.

Всего Де Хаан провёл в лиге 304 матча, в которых забросил 12 шайб, отдал 69 результативных передач и заработал показатель полезности «+26».

Напомним, ранее клуб из Роли подписал трёхлетний контракт новичка с российским нападающим Андреем Свечниковым.