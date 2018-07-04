«Айлендерс» объявили о переходе бывшего голкипера «Баффало» Робина Ленера

«Нью-Йорк Айлендерс» подписали контракт с вратарём Робином Ленером, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на один год, а его зарплата составит $ 1,5 млн, включая подписной бонус в размере $ 200 тыс.

На протяжении последних двух сезонов Робин считался основным голкипером «Баффало Сэйбрз», однако в это межсезонье руководство клуба приняло решение найти другого кандидата на место в воротах команды. 1 июля шведский голкипер вышел на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне Ленер провёл в регулярном чемпионате 53 матча, в которых в среднем пропускал 3,91 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков. Его зарплата по истёкшему контракту составляла $ 2,225 млн за сезон.

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