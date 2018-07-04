«Сибирь» объявила имя своего первого соперника в домашнем матче сезона-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

«Сибирь» в своём официальном «твиттере» объявила, что 11 сентября сыграет домашний матч открытия с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

В минувшем сезоне новосибирский клуб не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. «Сибирь» набрала 87 очков в 56 матчах регулярного сезона и отстала от зоны плей-офф на одно очко.

«Автомобилист» в сезоне-2017/18 оступился в первом раунде плей-офф, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (2-4).