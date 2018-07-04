«Авангард» объявил имя своего первого соперника в домашнем матче сезона-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

«Авангард» в своём официальном «твиттере» объявил, что 10 сентября проведёт домашний матч открытия с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Оба клуба в минувшем сезоне оступились в первом раунде плей-офф. «Ястребы» в единственной семиматчевой серии четвертьфинала конференции проиграли «Салавату Юлаеву» (3-4), а «волки» уступили «Трактору» (1-4).

Ранее своего первого соперника по домашней игре объявила «Сибирь».

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