«Авангард» объявил имя своего первого соперника в домашнем матче сезона-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.
«Авангард» в своём официальном «твиттере» объявил, что 10 сентября проведёт домашний матч открытия с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
Оба клуба в минувшем сезоне оступились в первом раунде плей-офф. «Ястребы» в единственной семиматчевой серии четвертьфинала конференции проиграли «Салавату Юлаеву» (3-4), а «волки» уступили «Трактору» (1-4).
Ранее своего первого соперника по домашней игре объявила «Сибирь».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
КХЛ представит календарь нового сезона 5 июля