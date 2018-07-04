Коваленко: у «Адмирала» и «Торпедо» остаются долги перед игроками по зарплатам

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с долгами по зарплате перед игроками в клубах лиги.

«В декабре 2017 года с рядом игроков «Адмирала» были расторгнуты договоры, при этом работа, уже выполненная ими в сезоне-2017/18, оказалась неоплаченной. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру Советского района Владивостока, та вынесла определение, что нарушений нет. Тогда пошли в вышестоящую инстанцию – прокуратуру Приморского края. Ситуацию вновь рассмотрели, был получен ответ из трудовой инспекции: перед ушедшими игроками существуют задолженности, они зафиксированы. В итоге было вынесено представление руководству «Адмирала». С теми хоккеистами «Адмирала», которые обратились к нам за помощью, находимся на постоянной связи. Знаем, что 31 мая им погасили задолженности за октябрь. Таким образом, остаются долги за ноябрь и часть декабря, плюс некоторые компенсации.

22 июня в Арбитраже по Приморскому краю было решено, что клуб не признаётся банкротом и продолжает свою деятельность. Как одно из следствий, руководство «Адмирала» предоставило нашему офису детальный график выплат. Клуб обязался полностью рассчитаться с ушедшими игроками до октября 2018 года. Этот график нашими хоккеистами принят. И, повторюсь, речь об игроках, покинувших клуб в декабре 2017 года и работающих с профсоюзом, ведь там есть ещё несколько хоккеистов, которые действуют через агентов.

Тревожит ситуация в «Торпедо». Ряд игроков нижегородского клуба проинформировал профсоюз, что перед ними до сих пор не погашены зарплаты, премиальные и другие виды выплат за апрель и май. На наш официальный запрос клуб пока не откликнулся. Если «Торпедо» и дальше будет отмалчиваться, то в ближайший понедельник идём в прокуратуру – и далее по схеме. Но рассчитываем, что к этим радикальным методам прибегать всё же не придётся. Вообще, через два-три дня у нас будет отработано традиционное летнее расписание посещения представителями профсоюза клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Надеемся, что на дату наших собраний в «Адмирале» и «Торпедо» появятся позитивные новости», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.