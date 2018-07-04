Известен первый соперник «Автомобилиста» по домашнему матчу в сезоне-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

«Автомобилист» в своём официальном «твиттере» объявил, что 2 сентября проведёт домашний матч открытия с рижским «Динамо». Это будет первый матч для обеих команд в новом сезоне.

«Автомобилист» в сезоне-2017/18 оступился в первом раунде плей-офф, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

Рижское «Динамо» в минувшем сезоне не сумело пробиться в плей-офф, заняв 13-е место в Западной конференции. «Динамо» набрало 50 очков в 56 матчах регулярного сезона и отстало от зоны плей-офф на 33 очка.

Ранее своих первых соперников по домашним играм объявили «Сибирь» и «Авангард».