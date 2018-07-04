«Магнитка» назвала имя своего первого соперника в сезоне-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

Магнитогорский «Металлург» в своём официальном «твиттере» объявил, что 2 сентября проведёт домашний матч открытия с братиславским «Слованом». Это будет первый матч для обеих команд в новом сезоне.

«Металлург» в сезоне-2017/18 оступился во втором раунде плей-офф, проиграв казанскому «Ак Барсу» (1-4).

«Слован» в минувшем сезоне не сумело пробиться в плей-офф, заняв 12-е место в Западной конференции. Клуб из столицы Словакии набрал 58 очков в 56 матчах регулярного сезона и отстал от зоны плей-офф на 25 баллов.