Известен соперник «Салавата» по первому домашнему матчу следующего сезона

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

«Салават Юлаев» в своём официальном «твиттере» сообщил, что 12 сентября проведёт домашний матч открытия с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Уфимский клуб в сезоне-2017/18 оступился во втором раунде плей-офф, проиграв челябинскому «Трактору» (3-4).

«Торпедо» в минувшем сезоне не сумело преодолеть стартовый барьер розыгрыша Кубка Гагарина, оказавшись слабее «Локомотива» (0-4). В сезоне-2018/19 нижегородский клуб будет выступать в Восточной конференции.