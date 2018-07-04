Капитан «Детройта» Зеттерберг может пропустить год из-за проблем со здоровьем

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд сообщил, что капитан команды Хенрик Зеттерберг может пропустить сезон-2018/19 из-за болей в спине.

«Когда я в последний раз говорил с ним, у меня сложилось впечатление, что он собирается играть. Конечно, всё зависит от его спины. Уверен ли я, что он будет играть? Я рассчитываю, что он будет играть. Уверен ли я в этом? Нет. Полной уверенности у меня нет.

Мы имеем дело с травмой спины, а значит, речь идёт о здоровье человека. Очень сложно давать какой-либо прогноз, когда на кону стоит здоровье. Конечно, это ключевой вопрос для нас. Я остаюсь на связи с Хенриком. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в июле», – цитирует Холланда официальный сайт НХЛ.