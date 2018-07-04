Итоги заседания совета директоров московского «Динамо»

3 июля 2018 года состоялось заседание совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Москва, информирует официальный сайт клуба.
«На повестке дня — вопросы о трансферах и изменениях в тренерском штабе основной и молодёжных команд, утверждении корректировок бюджета на сезон-2018/19.
Расторгнуты контракты с Александром Ковыриным и Александром Осиным, перезаключены контракты с Александром Петуниным и Дмитрием Грищенко, а также одобрено проведение двух обменов.
Тренерский штаб молодёжной команды пополнился Юрием Добрышкиным и Александром Даниловым, а в состав штаба первой команды вошёл тренер-психолог Владимир Сопов», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.
Московское «Динамо» перезаключило контракт с нападающим Александром Петуниным