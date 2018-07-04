Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов привёз Кубок Гагарина в родной Омск, информирует официальная группа казанского клуба во «ВКонтакте». Ранее Иржи Секач отвозил кубок в Прагу, Эмиль Гарипов — в деревню Средние Верези, а Антон Ландер — в Сундсвалль.

В ЛДС имени Александра Кожевникова болельщики смогли пообщаться с самим игроком, сфотографироваться и взять автограф. Прошёл мастер-класс и турнир четырёх команд.

«Александр – настоящий капитан. Он вёл за собой «барсов» на пути к Кубку Гагарина. Александр – лидер команды, который умело поддерживает нужный микроклимат в коллективе. Именно он 22 апреля по праву первым поднял над головой Кубок Гагарина. Радость победы с Александром на вечере, посвящённом приезду Кубка Гагарина, разделила его семья», — написано на страничке клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото также можно посмотреть в официальной группе «Ак Барса во «ВКонтакте».