Уилсон: на рынке НХЛ было три звезды, «Сан-Хосе» подписал одну из них

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился впечатлениями о проведённой селекции клуба в это межсезонье.

«Мы гордимся тем, что предпринимаем попытки договориться с такими хоккеистами. На рынке свободных агентов в этом году было, пожалуй, три звезды: Джон Таварес, Эвандер Кейн и Джон Карлсон. Мы подписали одного, пытались договориться с другим.

Таварес? Мы изучали другие кандидатуры. Но Джон был тем, на кого мы нацелились. Мы считаем, что у нас очень хорошая команда. В прошлом году, играя без Торнтона и Кейна по большей части, мы смогли набрать 100 очков, забросить 252 шайбы. У нас хорошая команда. Но я всегда готов воспользоваться шансом и получить хоккеиста такого масштаба. Потеряли ли мы что-нибудь? Нет, такого ощущения у меня нет.

Мы хотели подписать Тавареса. Мы понимали, что можем не получить его, что он может захотеть осуществить свою детскую мечту – сыграть в своём родном городе. Мы знали, что у нас есть другие варианты. Так сложилось исторически, что мы хорошо работаем с обменами. Так мы получили Торнтона, Бёрнса, Джонса, а теперь и Кейна. Можно ещё вспомнить Дэнни Бойла.

Мы знаем, что у нас хорошая команда. Я говорил с Кутюром и Торнтоном об этом. Если бы сезон стартовал завтра, у нас был бы очень неплохой состав. Мы же совсем неслучайно набрали 100 очков. Надо воспользоваться таким результатом, а если у Эвандера и Торнтона не будет травм, то мы станем ещё сильнее. Но это не значит, что мы не рассматриваем никаких других вариантов.

Мы готовы проанализировать всё, что может сделать нас сильнее. На этой неделе, на следующей, в начале сезона или в любое время до дедлайна. У нас для этого есть ресурсы и место под потолком зарплат», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.